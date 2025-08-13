ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Фотогалерея в сучасному мистецькому просторі
Диван на коліщатках в темній вітальні

До Івано-Франківська прибув “Мистецький поїзд”. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
13/08/2025 13:49
Він складається з двох вагонів. В них облаштували виставку світлин “Відвага нації” американського фотографа Говарда Баффета. На фото зафіксовані міста України, які постраждали від рук російського агресора.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківуську ОВА

Цей поїзд вирушає у подорож через всю країну — від лінії фронту до найвіддаленіших куточків заходу України.

Карта України з маршрутом подорожей

“Цей проєкт створений, щоб торкнутися кожного серця, щоб нагадати: ми разом. Ми тримаємось. Ми підтримуємо одне одного — і продовжуємо йти вперед, незважаючи ні на що”, – коментують в Укрзалізниці

Мистецький вагон на залізничній станції, Україна.

Виставка працюватиме щодня з 10:00 до 17:00 за адресою: площа Привокзальна, 1. Триватиме до 16 серпня.

Фотовиставка на стіні з потягом та іншими знімками.