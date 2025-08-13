Україна може поступитися окупованими територіями заради миру, – The Telegraph

Україна може погодитися на припинення бойових дій та залишення під контролем росії територій, які вже перебувають в окупації, у межах мирного плану, підтриманого європейськими країнами.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела, знайомі з перебігом перемовин.

Як зазначає видання, президент Володимир Зеленський заявив європейським лідерам, що вони мають відхилити будь-які пропозиції президента США Дональда Трампа щодо передачі росії додаткових українських земель, але допускає збереження за Москвою частини захоплених територій. Це фактично означатиме замороження фронту на поточних позиціях та передачу росії контролю над частинами Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей і Кримом.

Пом’якшення переговорної позиції відбулося напередодні запланованої на 15 серпня зустрічі Трампа і путіна на Алясці. Україна наполягає, що будь-яка мирна угода має містити потужні гарантії безпеки, включно з постачанням озброєння та перспективою вступу до НАТО.

Європейські столиці підтримують бачення Києва, щоб продемонструвати Трампу єдину «червону лінію» – відмову від поступок на користь Москви за рахунок територій, які досі контролює Україна. Лідери ЄС заявили, що переговори повинні розпочинатися з поточної лінії фронту, а кордони не можуть змінюватися силою.

Як вiдомо, нині росія утримує близько 20% території України в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Водночас українська Конституція забороняє відмову від територій без проведення загальнонаціонального референдуму, що може стати додатковим викликом для можливих домовленостей.