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Навіки 42: Рогатинська громада втратила на війні захисника Левочка Андрія

Автор: Lilia
10/03/2025 17:10
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23 лютого у бою зупинилося серце Левочка Андрія – навідника десантно-штурмового відділення 8 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону.

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Пише Правда.іф з посиланням на Рогатинська міська рада

Захисник народився на Тернопільщині, але довгий час проживав у Рогатинській громаді, у селі Добринів.

Загинув воїн у районі населеного пункту Гончаровка Суджанського району Курської області рф.

“Бути воїном – це не лише про зброю чи форму. Це про вибір. Про силу духу, яка змушує йти вперед, навіть коли страшно. Про серце, яке б’ється не лише за себе, а за побратимів, цивільних українців. Андрій зробив свій вибір – захищати. Він знав, що шлях воїна важкий, свобода не дається легко, за неї доводиться платити високу ціну. Та він не відступив”, – йдеться у дописі.

Тепер захиснику навіки 42..

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