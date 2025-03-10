Навіки 42: Рогатинська громада втратила на війні захисника Левочка Андрія

23 лютого у бою зупинилося серце Левочка Андрія – навідника десантно-штурмового відділення 8 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону.

Пише Правда.іф з посиланням на Рогатинська міська рада

Захисник народився на Тернопільщині, але довгий час проживав у Рогатинській громаді, у селі Добринів.

Загинув воїн у районі населеного пункту Гончаровка Суджанського району Курської області рф.

“Бути воїном – це не лише про зброю чи форму. Це про вибір. Про силу духу, яка змушує йти вперед, навіть коли страшно. Про серце, яке б’ється не лише за себе, а за побратимів, цивільних українців. Андрій зробив свій вибір – захищати. Він знав, що шлях воїна важкий, свобода не дається легко, за неї доводиться платити високу ціну. Та він не відступив”, – йдеться у дописі.