На війні поліг військовослужбовець з Івано-Франківщини Микола Гнатойко

У російсько-українській війні 8 березня 2025 року загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Микола Гнатойко.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Болехівської міської ради.

Микола Гнатойко народився 1995 року в селі Тисів Івано-Франківської області. Чоловік пішов захищати країну у серпні 2023. Служив у 148 окремій артилерійській Житомирській бригаді.

Микола Гнатойко загинув поблизу селища Одрадне Донецької області внаслідок удару FPV-дрона.