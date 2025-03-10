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На війні поліг військовослужбовець з Івано-Франківщини Микола Гнатойко
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг військовослужбовець з Івано-Франківщини Микола Гнатойко

Автор: Олег Мамчур
10/03/2025 17:37
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У російсько-українській війні 8 березня 2025 року загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Микола Гнатойко.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Болехівської міської ради.

Микола Гнатойко народився 1995 року в селі Тисів Івано-Франківської області. Чоловік пішов захищати країну у серпні 2023. Служив у 148 окремій артилерійській Житомирській бригаді.

Микола Гнатойко загинув поблизу селища Одрадне Донецької області внаслідок удару FPV-дрона.

Вічна пам’ять герою на фоні прапора.