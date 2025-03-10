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Україна на зустрічі у Саудівській Аравії запропонує часткове перемир'я з росією, – FT
Диван на коліщатках в темній вітальні

Україна на зустрічі у Саудівській Аравії запропонує часткове перемир’я з росією, – FT

Автор: Олег Мамчур
10/03/2025 18:00
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Україна на переговорах у Саудівській Аравії може запропонувати часткове перемир’я з росією, щоб США скасували своє рішення про заморожування обміну розвідданими та постачання зброї.

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Про це із посиланням на джерела повідомляє Financial Times, пише СіД.

Часткове припинення вогню має включає припинення ударів з використанням безпілотників великої дальності та ракет, а також бойових операцій у Чорному морі.

За словами українського чиновника, у короткостроковій перспективі Київ віддасть пріоритет налагодженню відносин із США. Два європейські чиновники заявили, що Україна розглядає прогрес у переговорах про припинення вогню як послугу за послугу в обмін на відновлення військової та розвідувальної допомоги з боку США.

При цьому Україна, як пише видання з посиланням на європейських чиновників, не відмовилася від ідеї, що США можуть взяти участь у будь-якій формі реалізації режиму припинення вогню. Це може включати, зокрема, використання американських супутників або засобів радіотехнічної розвідки для моніторингу.