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Прикарпатець Євген Марусяк оновив національний рекорд на чемпіонаті світу зі стрибків на лижах із трампліна
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатець Євген Марусяк оновив національний рекорд на чемпіонаті світу зі стрибків на лижах із трампліна

Автор: Олег Мамчур
10/03/2025 18:32
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Євген Марусяк встановив новий національний рекорд на чемпіонаті світу зі стрибків на лижах із трампліна. Він посів 15 позицію

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Про це повідомили у Федерації лижного спорту України.

У першому фінальному раунді атлет виконав стрибок на 130.5 метрів, у великому фіналі – на 125.5 метрів. Як підсумок, 245.9 загальних балів і новий історичний рекорд.

Найкращі результати в історії України на чемпіонатах світу зі стрибків з трампліна

  • 15-те місце: Євген Марусяк (великий трамплін, 2025 рік)
  • 17-те місце: Євген Марусяк (нормальний трамплін, 2023 рік)
  • 27-ме місце: Євген Марусяк (великий трамплін, 2023 рік)
  • 28-ме місце: Володимир Бощук (великий трамплін, 2009 рік)
  • 29-те місце: Віталій Калініченко (великий трамплін, 2021 рік)

Хто такий Євген Марусяк

Євген Марусяк 2000 року народження, уродженець с. Криворівня, Верховинський район, Івано-Франківська область. У 2017 році почав міжнародні виступи за національну збірну України. 