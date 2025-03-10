Прикарпатець Євген Марусяк оновив національний рекорд на чемпіонаті світу зі стрибків на лижах із трампліна

Євген Марусяк встановив новий національний рекорд на чемпіонаті світу зі стрибків на лижах із трампліна. Він посів 15 позицію

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Про це повідомили у Федерації лижного спорту України.

У першому фінальному раунді атлет виконав стрибок на 130.5 метрів, у великому фіналі – на 125.5 метрів. Як підсумок, 245.9 загальних балів і новий історичний рекорд.

Найкращі результати в історії України на чемпіонатах світу зі стрибків з трампліна

15-те місце: Євген Марусяк (великий трамплін, 2025 рік)

17-те місце: Євген Марусяк (нормальний трамплін, 2023 рік)

27-ме місце: Євген Марусяк (великий трамплін, 2023 рік)

28-ме місце: Володимир Бощук (великий трамплін, 2009 рік)

29-те місце: Віталій Калініченко (великий трамплін, 2021 рік)

Хто такий Євген Марусяк

Євген Марусяк 2000 року народження, уродженець с. Криворівня, Верховинський район, Івано-Франківська область. У 2017 році почав міжнародні виступи за національну збірну України.