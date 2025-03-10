На Прикарпатті сьогодні нарахували 50 пожеж сухостою, спіймали чотирьох паліїв

Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі в природних екосистемах Прикарпаття.

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Станом на 17:00, 10 березня, на території області виникло близько 50 пожеж в природних екосистемах, з яких 3 – лісові, пише Правда з посиланням на ДСНС.

Наразі, вогнеборці ліквідовують пожежі лісової підстилки у селі Рошнів Тисменицької ТГ, Івано-Франківського району, на площі орієнтовно 900 кв.м, а також у селі Пасічна, Пасічнянської ТГ, Надвірнянського району, на площі орієнтовно 800 кв.м, та в селищі Букачівці, Букачівецької ТГ.

Триває гасіння пожеж сухої трави у багатьох тергромадах області.

Сьогодні рейдові групи ДСНС виявили 4 правопорушників, на яких складено адмінпротоколи!

Пам’ятайте, що випалювання сухої рослинності заборонено законом! Штраф у разі порушення статті 77-1 КУпАП становить від 3060 до 6120 грн!

Рятувальники звертаються до всіх громадян із важливим проханням: припиніть спалювати суху траву. Це не лише шкодить навколишньому середовищу, але й створює серйозну загрозу для життя людей та тварин.