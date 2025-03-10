Руслан Марцінків доставив сотні дронів захисникам на фронт

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків знову здійснив волонтерську поїздку на схід України. Він передав значну партію безпілотників та іншу необхідну техніку кільком військовим підрозділам, які захищають українські землі від російської агресії. Цей вчинок підкреслює потужну підтримку, яку надає франківська громада захисникам України.

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Пише Правда.іф з посиланням на Версії.

У рамках своєї місії міський голова Івано-Франківська відвідав 109-й батальйон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”, куди доставив сотні дронів від мешканців міста, висловивши вдячність військовослужбовцям за їхню самовіддану службу.

“Дякую хлопцям за служіння, за те, що захищають нас. Завдяки обороні захисників є український Івано-Франківськ. Разом до Перемоги!”, – наголосив Руслан Марцінків під час передачі допомоги військовим.

Своєю чергою, командир 109-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” висловив щиру вдячність мешканцям Івано-Франківської громади за надану допомогу та вручив міському голові відзнаку на знак подяки за систематичну підтримку українських військових.

“Допомоги ніколи не буває забагато. Вдячний нашим хлопцям 109 батальйону 10 гірсько-штурмової бригади Едельвейс за міць і захист. Франківський тил підтримує і допомагає в боротьбі. Щоб ворогів на українській землі щодня меншало!”, – поділився Руслан Марцінків у соціальних мережах після зустрічі з військовими.

Окрім 109-го батальйону, волонтерська місія міського голови охопила також 91-й окремий протитанковий батальйон, куди він доставив не лише безпілотники, але й телевізори для управління дронами, що значно підвищить ефективність використання техніки на полі бою.

“Сьогодні я у хлопців 91-го окремого протитанкового батальйону. Привезли їм допомогу з тилу – дрони й телевізори для управління. Дякуємо за службу всім, хто сьогодні боронить нашу державу! Підтримуємо і будемо далі допомагати нашим оборонцям”, – підкреслив міський голова Івано-Франківська.

Після передачі технічних засобів Руслан Марцінків висловив упевненість, що в руках українських військових ця техніка стане ефективним інструментом для знищення ворога.

Така систематична підтримка військових підрозділів з боку Івано-Франківської громади на чолі з міським головою яскраво демонструє єдність тилу та фронту в боротьбі за незалежність України, а також важливу роль місцевих громад у забезпеченні Збройних Сил України необхідним технічним обладнанням для ефективного ведення бойових дій проти російських загарбників.