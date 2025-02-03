“Не ріж мені крила, я хочу літати”: пам’яті пілота-винищувача Андрія Ткаченка. ВІДЕО

У 33-річного підполковника 114 бригади тактичної авіації Андрія Ткаченка на рахунку — 40 бойових вильотів, десятки одиниць знищеної техніки росіян. Пілот захищав Україну з 2014 року.

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Починав службу в Івано-Франківську, згодом на Харківщині передавав свої знання молодим льотчикам, а від початку повномасштабного вторгнення на винищувачі МІГ-29 із неба “прикривав” схід та південь України.

З 2014 до загибелі поруч з пілотом була його дружина Леся Ткаченко. Разом вони пережили АТО, ООС, життя на різних кінцях країни та два роки повномасштабного вторгнення.

За девʼять років подружнього життя жінка намагалася вмовити чоловіка змінити вид діяльності в авіації — займатися, до прикладу, бюрократичною роботою. Проте він завжди відмовлявся — хотів літати.

Про життя, заслуги й пам’ять про Андрія Ткаченка — у відео Суспільного: