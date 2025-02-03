“Летючий лижник” Євген Марусяк встановив новий рекорд України на Кубку світу

Другого лютого у німецькому Віллінгені прикарпатський лижник Євген Марусяк встановив новий рекорд України. Він увійшов до топ-30 найкращих на Кубку світу зі стрибків з трампліна.
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Про це пише Правда з посиланням на Skijumping.UA
Євген Марусяк зі стрибком на 139 метрів потрапив у топ-30 найкращих на Кубку світу, зайнявши 22 місце.
“Це рекорд України за кількістю фінішів за один сезон. Євген перевершує своє ж минулорічне досягнення в 5 фінішів в тридцятці найкращих!”, – зазначається у дописі.