В одній з прикарпатських громад відкриють анотаційні дошки двом полеглим захисникам

На Рогатинському ліцеї №1 відкриють пам’ятні дошки двом Героям Андрію Воркевичу Руслану Содомі.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

У середу, 5 лютого, відбудеться відкриття інтерактивних меморіальних дощок на честь двох полеглих Героїв з Рогатинської громади, пише Правда.іф з посиланням на Рогатинську МТГ

Пам’ятні знаки освятять на фасаді Рогатинського ліцею №1 у пам’ять про Ззхисників, які віддали свої життя у російсько-українській війні:

Андрія Воркевича;

Руслана Содоми.

Церемонія відкриття пам’ятних знаків розпочнеться о 13:00 год.