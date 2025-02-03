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В одній з прикарпатських громад відкриють анотаційні дошки двом полеглим захисникам

Автор: Lilia
03/02/2025 20:39
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На Рогатинському ліцеї №1 відкриють пам’ятні дошки двом Героям Андрію Воркевичу Руслану Содомі.

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У середу, 5 лютого, відбудеться відкриття інтерактивних меморіальних дощок на честь двох полеглих Героїв з Рогатинської громади, пише Правда.іф з посиланням на Рогатинську МТГ

Пам’ятні знаки освятять на фасаді Рогатинського ліцею №1 у пам’ять про Ззхисників, які віддали свої життя у російсько-українській війні:

  • Андрія Воркевича;
  • Руслана Содоми.

Церемонія відкриття пам’ятних знаків розпочнеться о 13:00 год.