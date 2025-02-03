Бився у небі за Україну майже три роки: у бою загинув льотчик Іван Болотов

Під час виконання бойового завдання загинув 24 річний льотчик-винищувач Іван Болотов. Він майже три роки боронив Україну від росіян.

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Про це повідомляє Правда з посиланням на 831 бригаду тактичної авіації у Facebook.

“Із сумом повідомляємо про непоправну втрату…Не повернувся з бойового завдання наш побратим, великий патріот своєї країни – льотчик-винищувач Повітряних Сил капітан Іван Болотов”, – сказано у повідомленні.

Болотову було 24 роки, і коли говорять про нього, як про грамотного та досвідченого воїна, який нещадно бив окупанта на усіх його підступах та напрямках фронту.

“Льотчики не вмирають, вони навіки залишаються в небі… Висловлюємо співчуття рідним Івана, він загинув у бою, як Герой. Він залишиться для нас прикладом високої мужності, незламності та жаги до перемоги”, – повідомили у бригаді.



