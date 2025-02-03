Житель Коломийщини напав на випадкового перехожого, жорстоко побив його та обікрав

На Коломийщині прокурори повідомили про підозру місцевому мешканцю, який вчинив розбій над 29-річним перехожим.

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Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф

За процесуального керівництва Коломийської окружної прокуратури повідомлено про підозру 24-річному жителю Коломийщини за фактом розбою (ч. 4 ст. 187 КК України).

За даними слідства, 01 лютого цього року, близько 16.00 год зловмисник, будучи в стані наркотичного сп’яніння, в одному із населених пунктів Коломийщини напав на місцевого жителя. Чоловік зненацька напав на 29- річного перехожого та почав його бити.

Своїми діями підозрюваний завдав потерпілому множинні тілесні ушкодження (струс головного мозку, гематоми, закритий перелом ребр, закриті травми грудної клітки, множинні садна обличчя).

Від отриманих травм останній втратив свідомість, після чого підозрюваний забрав його сумку з особистими речами, серед яких мобільний телефон, два повербанки та документи.

Наразі фігуранта затримали правоохоронці.

За клопотанням прокурора йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартю без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.