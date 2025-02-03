Поліція підозрює відстороненого керівника ритуальної служби у фіктивному розлученні

Слідчі підозрюють директора “Міської ритуальної служби” Івано-Франківська у фіктивному розлученні з метою приховати набуті активи, які не відповідають доходам. Суд наклав арешт на квартиру і будинок комунальника.

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Про це йдеться в ухвалі суду, яка є в розпорядженні “Галки“.

“З метою уникнення можливої конфіскації дороговартісного майна набутого А. Хруником та його сім`єю за час перебування на посаді директора КП «Міська ритуальна служба», яке було зареєстроване за дружиною, 03.11.2023 подає до Івано-Франківського міського суду позов про розірвання шлюбу”, – стверджує слідчий.

У заяві комунальник стверджував, що вони з дружиною “спільного господарства не ведуть, шлюб носить формальний характер, кожен живе своїм життям і своїми інтересами”.

Однак поліція вважає це неправдою. Адже подружжя протягом 2021-2022 спільно займалися завершенням будівництва будинку в якому спільно проживають. Також за даними операторів зв’язку зафіксоване постійне спілкування подружжя.

На початку грудня 2023 року рішенням суду шлюб було розірвано. Під час розгляду справи жодних питань з приводу розподілу спільно набутого майна не вирішувалося, що на думку поліції додатково в сукупності з іншими відомостями свідчить про фіктивність розлучення та намір керівника ритуальної служби приховати набуті активи, які не відповідають доходам.