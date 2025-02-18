Невідомий на автобусі “Богдан” зіткнувся з Mercedes-Benz та залишив місце події

Патрульні склали адміністративні матеріали на водія, що спричинив ДТП та поїхав з місця пригоди. Подія трапилась у передмісті Івано-Франківська, в Угорниках на вулиці Повстанців.

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Повідомлення про ДТП на вулиці Повстанців патрульні отримали учора. Поліцейським, які прибули на вказану адресу, заявник повідомив: невідомий на автобусі Богдан не впоравшись з керуванням вчинив зіткнення з його автомобілем Mercedes-Benz, після чого залишив місце події, повідомляє Патрульна поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф

Зібравши всю наявну інформацію поліцейські виявили та зупинили транспортний засіб з характерними для ДТП пошкодженнями на вулиці Івасюка. 66-річний водій підтвердив, що є учасником ДТП.

Також, інспектори встановили, що транспортний засіб не пройшов обов’язковий технічний контроль

На водія інспектори склали три адмінматеріали: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), та за ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом, що підлягає обов’язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов) КУпАП.