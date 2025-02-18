АРМА шукає управителя для ТЦ «Флагман» у Франківську

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) шукає управителя ТЦ «Флагман», який раніше належав підконтрольній росіянам компанії.
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Про це повідомила пресслужба установи, передає Укрінформ.
«Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виставило на Prozorro торговий центр «Флагман» в Івано-Франківську для проведення конкурсного відбору управителя. Актив раніше належав підконтрольній росіянам компанії», – йдеться в повідомленні.
Наголошується, що ТЦ був переданий в управління АРМА після того, як його визнали речовим доказом у кримінальному провадженні. Об’єкт належав ТОВ «Компанія «Євроінвестбуд», яке контролювалося громадянами РФ.
Незалежний оцінювач встановив ринкову вартість триповерхового ТЦ у 309,78 млн грн.
Майбутній управитель повинен буде щомісячно перераховувати до держбюджету відсоток від доходів з управління. Крім того, проєкт договору також містить обовʼязкову норму мінімального щомісячного гарантійного платежу, яку має сплачувати управитель з власних коштів при відсутності чи недостатності доходів від управління активом.
Всі кошти від управління напряму перераховуватимуться до державного бюджету України.