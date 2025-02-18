Шахраї ошукали прикарпатку майже на 83 тисячі гривень

Майже 83 тисячі гривень втратила мешканка Коломийщини, яка хотіла заробити в інтернеті. За даним фактом працівники поліції розпочали кримінальне провадження

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Про це повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

За словами заявниці, в одному із телеграм-каналів вона знайшла оголошення про можливість заробітку. Написавши автору оголошення, жінка дізналася умови «роботи»: потрібно було на відповідному сайті купувати за власні кошти товар. А на спеціально створений шахраями електронний гаманець, витрачені гроші мали повертатись, ще й разом з відсотками. Такі умови жінку влаштували. Як наслідок потерпіла переказала на різні банківські рахунки маже 83 тисячі гривень. Коли жінка захотіла вивести гроші з заробітком, то зрозуміла, що її ошукали. Роботодавець вимкнув телефон та видалив переписку.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи.

Правоохоронці наголошують, щоб не стати жертвою аферистів, слід пам’ятати, що шахрайство з працевлаштуванням зазвичай розпочинається з пропозиції отримання великої заробітної плати. При цьому не потрібні ні освіта, ні досвід роботи. Натомість пропонується робота вдома. Все закінчується тим, що немає ні грошей, ні роботи.

Якщо ви все-таки стали жертвою афери, телефонуйте на лінію «102».