На Івано-Франківщині 19 лютого діятимуть ГПВ

19 лютого на Прикарпатті будуть діяти графіки обмеження потужності.
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Про це повідомляє Прикарпаттяобленерго, пише Правда.іф.
“Завтра, 19 лютого, графіки обмежень потужності для промисловості та бізнесу будуть застосовуватися з 06:00 до 09:00 та з 15:00 до 22:00”, – йдеться у дописі
У випадку змін повідомлять на офіційних каналах:
1. Telegram – https://t.me/prykarpattyaoblenergo_official
2. Viber – https://chats.viber.com/oeifuabot