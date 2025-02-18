На Івано-Франківщині 19 лютого діятимуть ГПВ

19 лютого на Прикарпатті будуть діяти графіки обмеження потужності.

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Про це повідомляє Прикарпаттяобленерго, пише Правда.іф.

“Завтра, 19 лютого, графіки обмежень потужності для промисловості та бізнесу будуть застосовуватися з 06:00 до 09:00 та з 15:00 до 22:00”, – йдеться у дописі