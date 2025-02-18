Делегація медиків Прикарпаття переймає досвід колег з Японії

Троє фахівців Центру фізичної та реабілітаційної медицини КНП «ОКЛ ІФОР» проходять стажування за навчальним курсом вивчення практики лікування у реабілітаційному центрі префектури Хіого (Японія).
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна державна адміністрація
Реабілітолог, ерготерапевт та фізіотерапев з Івано-Франківщини вивчають лікувальний процес, методику організації роботи у центрі префектурної реабілітації Хіого – регіоні-партнері нашої області.
Реабілітаційна підготовка українських лікарів дасть можливість їм освоїти нові методики та підходи в роботі з пацієнтами. Навчання фахівців з реабілітації, а також з ментального відновлення важливе, адже японські партнери мають значний досвід, яким готові поділитися.
Також у Почесному Консульстві України в Кобе наші медики зустрілися із Почесним консулом України в м. Кобе (Японія), президентом Асоціації україністів, професором Університету Кобе Окабе Йошихіко.
«Співпраця у практичній площині в частині реабілітації надзвичайно вагомий крок. Прикарпатські реаблітологи проходять необхідне навчання у префектурі Хього в Японії. Переконаний, що ці молоді фахівці – майбутнє України», – зазначив Йошіхіко Окабе.