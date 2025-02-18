Делегація медиків Прикарпаття переймає досвід колег з Японії

Троє фахівців Центру фізичної та реабілітаційної медицини КНП «ОКЛ ІФОР» проходять стажування за навчальним курсом вивчення практики лікування у реабілітаційному центрі префектури Хіого (Японія).

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Реабілітолог, ерготерапевт та фізіотерапев з Івано-Франківщини вивчають лікувальний процес, методику організації роботи у центрі префектурної реабілітації Хіого – регіоні-партнері нашої області.

Реабілітаційна підготовка українських лікарів дасть можливість їм освоїти нові методики та підходи в роботі з пацієнтами. Навчання фахівців з реабілітації, а також з ментального відновлення важливе, адже японські партнери мають значний досвід, яким готові поділитися.

Також у Почесному Консульстві України в Кобе наші медики зустрілися із Почесним консулом України в м. Кобе (Японія), президентом Асоціації україністів, професором Університету Кобе Окабе Йошихіко.