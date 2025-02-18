Прокуратура повертає громаді пам’ятку архітектури національного значення

Івано-Франківська обласна прокуратура скерувала до суду позовну заяву про повернення в комунальну власність Івано-Франківській обласній раді пам’ятки архітектури національного значення «Садиба та парк» XVIII ст.
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Йдеться про архітектурну пам’ятку «Садиба та парк», більш відому за назвою «Палац Реїв», яка розташована в с. Приозерне Івано-Франківського району, пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна прокуратура
Цей об’єкт архітектурного мистецтва побудований у 1882 році під наглядом дружини Станіслава Рея – графині Вільгельміни Рей з роду Глоговських за проєктом відомого на той час львівського архітектора Юліяна Захаревича.
Як свідчать численні публікації у медіапросторі, «Садиба та парк» XVIII ст. руйнується, а заходи щодо реставрації та збереження об’єктуа культурної спадщини не вживаються.
Внаслідок таких дій створено реальні ризики пошкодження або знищення архітектурної спадщини України.
Наразі Рогатинським районним судом відкрито провадження у справі та призначено її до розгляду.