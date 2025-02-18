Руслан Марцінків провів інспекцію мікрорайону “Пасічна”

Традиційний вівторковий ранок міський голова Руслан Марцінків та комунальники провели на інспекції – перевіряли мікрорайон “Пасічна”.

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Цього разу, окрім обстеження території міста, очільник громади завітав і у ЦНАП – перевірив як проходить перевипуск транспортної картки «Галки», і, навіть, – навідався у тролейбусне депо, йдеться на сайті міського голови, пише Правда.іф

«Ми подивилися, як відбувається переоформлення картки «Галка». Людей вже поменшало, тому, хто ще не оформив – приходьте в наші центри. Дуже важливо, що люди цивілізовано йдуть, записуються, переоформлюють і мають можливість безкоштовно їздити в комунальному транспорті», – відзначає міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.



У ЦНАПі пояснили, що наразі великих черг немає. Деякий ажіотаж був у перші дні. Тоді було по 200 людей, а наразі орієнтовно 100 – пояснює адміністратор надання послуг Воробчак Зоряна.



Про зменшення черг говорить й Віталій Голутяк, директор КП «Електроавтотранс». Він запевнив, що оновити картку можна швидко та легко у будь-якій точці видачі. А зробити це варто пільговим категоріям, у яких термін дії «Галки» закінчується у 2025 році.





«З третього лютого у нас відкрито 30 точок обслуговування де можна здійснити перереєстрацію картки Галка. Перші два тижні було досить багато людей. За ці два тижні ми вже оформили понад 20 тисяч тих, хто перереєстровував картку. Зараз черги зменшились. Тобто, по всіх точках черг, як таких, нема. Можна приходити і спокійно оновлювати картку», – запевняє Віталій Голутяк.





Під час маршруту мікрорайоном не обійшлося і без комунальних доручень: посилити прибирання зупинок, поправити бруковане покриття на тротуарі чи зробити пониження і зручний перехід. Але ситуація загалом добра – пояснюють комунальники. Відносно тепла зима дозволила суттєво зберегти заготовлені запаси солі. І їх зможуть використати наступного сезону. Але найвагомішою перевагою відсутності значних перепадів температури, за словами заступника міського голови, директора департаменту інфраструктури, житлово-комунальної політики Михайла Смушака, є збереження стану дорожнього покриття. Проте він наголошує, що у кожному районі є завдання, які потрібно вирішувати:

«Цей мікрорайон також має багато об’єктів, які потребують ремонту. Це починаючи від тротуарів, які б десь хотілося відремонтувати і привести до усіх норм, зокрема – доступності. Так є ще в цьому районі проблеми. Ми і двори ходили дивилися, проїзди невеличкі. Будемо в силу можливостей ці роботи проводити», – розповідає Смушак.





Богдана Терентіва вже 4 роки працює у КП «Благоустрій» і робить місто чистішим. Жінка зізнається, що хоч робота і нелегка, але їй подобається. Працівниця запевняє, що додає наснаги ще й шана до її праці збоку мешканців. За її словами, найбільш приємно бачити, коли дітвора піднімає сміття, яке випадково впало. Це і є повага до роботи – переконана пані Богдана.

«Працюю вже 4 роки в КП «Благоустрій». Мені подобається моя робота. Навіть дуже: прибирати, замітати. Колись не могла, а зараз звикла і мені подобається. Трошки є роботи, але – нічого. На свіжому повітрі», – розповідає пані Богдана.

Міський голова Руслан Марцінків назвав перевірку досить продуктивною. Бо вдалося чимало обстежити.