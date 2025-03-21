Незаконно привезли психотропні речовини з Польщі: на Прикарпатті провели обшуки

Правоохоронці ліквідували злочинну групу, що займалася незаконним ввезенням до України психотропної речовини ТГК (тетрагідроканабінолу) з Польщі.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, пише Фіртка.

Незаконна продукція реалізовувалася через магазини, АЗС, торговельні точки та інтернет.

Спецоперацію провели оперативники внутрішньої та власної безпеки ДПСУ, Нацполіція, ДБН, за силової підтримки спецпідрозділів ДПСУ «ДОЗОР» та НПУ «КОРД», за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Задокументовано діяльність 13 осіб, проведено 88 обшуків у Києві, Київській, Івано-Франківській, Дніпропетровській і Житомирській областях. Вилучено спеціальне обладнання, понад 11,3 тис. дієтичних добавок вартістю 20 млн грн, автомобілі, мобільні телефони, банківські картки та документацію. Тривають слідчі дії.