Скорботна Калуська громада провела в останню путь Героя Івахнюка Олега

Полеглого захисника з військовими почестями провели в останню дорогу 21 березня.
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Пише Правда.іф з посиланням на Андрія Найду.
Олег Івахнюк народився у 1998 році в багатодітній сім’ї Марії і Ярослава, в якій народилося семеро дітей. Школу закінчив у 2016 році, призваний на строкову службу у 2017 році. Служив у прикордонних військах в Чернівцях.
Після закінчення служби працював на сезонних роботах. Одружився в 2021 році з дружиною Діаною. У сім’ї народилися двоє діточок – Валентина та Сашко.
Герой став до боротьби за незалежність України у травні 2023 року. Гідно та віддано служив стрільцем-снайпером механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти однієї з військових частин.З 1 березня 2025 року вважався безвісті зниклим, а 15 березня прийшла звістка, що загинув на Донеччині під Покровськом.
Хоробрий Воїн, надійний побратим, люблячий батько, син, чоловік Олег Івахнюк назавжди у серцях рідних, друзів, побратимів. Назавжди – в історії героїчної боротьби України за вільне майбутнє.
Світла пам’ять і слава Герою Олегу Івахнюку.