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Фотопортрет військового на фоні прапора України.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Скорботна Калуська громада провела в останню путь Героя Івахнюка Олега

Автор: Оксана Марушкевич
21/03/2025 17:13
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Полеглого захисника з військовими почестями провели в останню дорогу 21 березня.

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Пише Правда.іф з посиланням на Андрія Найду.

Олег Івахнюк народився у 1998 році в багатодітній сім’ї Марії і Ярослава, в якій народилося семеро дітей. Школу закінчив у 2016 році, призваний на строкову службу у 2017 році. Служив у прикордонних військах в Чернівцях.

Після закінчення служби працював на сезонних роботах. Одружився в 2021 році з дружиною Діаною. У сім’ї народилися двоє діточок – Валентина та Сашко.

Герой став до боротьби за незалежність України у травні 2023 року. Гідно та віддано служив стрільцем-снайпером механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти однієї з військових частин.З 1 березня 2025 року вважався безвісті зниклим, а 15 березня прийшла звістка, що загинув на Донеччині під Покровськом.

Хоробрий Воїн, надійний побратим, люблячий батько, син, чоловік Олег Івахнюк назавжди у серцях рідних, друзів, побратимів. Назавжди – в історії героїчної боротьби України за вільне майбутнє.

Світла пам’ять і слава Герою Олегу Івахнюку.

Солдати стріляють у повітря на вулиці
Військовий похорон із прапорами та вінками.
Церемонія прощання з військовим під українським прапором.
Прощання з загиблим героєм у церкві.
Люди на похороні, труна з українським прапором
Похоронна церемонія у військовій церкві
Військовий тримає портрет солдата перед українським прапором
Священники під час церемонії на свіжому повітрі
Група людей на вулиці під час події
Люди з прапорами вздовж дороги в Україні.
Військовий тримає хрест із табличкою пам’яті.