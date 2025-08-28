Нічна атака РФ на Київ: є загиблі і поранені, пожежі у кількох районах. ФОТО

У ніч проти 28 серпня російські війська атакували Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок цього щонайменше десятеро людей загинуло, понад чотири десятки дістали поранення, зокрема і діти.

На місці влучання у п’ятиповерхівку у Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. Загалом наслідки атаки фіксують у семи районах столиці.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Люди стоять напроти зруйнованого внаслідок нічної атаки будинку у Дарницькому районі. Київ, 28 серпня 2025 року. Суспільне Новини/Олександр Магула

О 9:30 начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко сповістив про 10 загиблих внаслідок російської атаки містян.

Станом на 08:30 кількість постраждалих у Києві зросла до 45 людей, повідомили у КМВА.

Про вісьмох загиблих внаслідок російського удару, серед яких дитина, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, під завалами можуть залишатися люди.

У Києві після нічної комбінованої атаки РФ на одній із локацій рятувальникам вдалося дістати живими трьох людей. Є висока ймовірність, що під руїнами ще залишаються люди, розповів міністр внутрішніх справ Клименко.

До ліквідації наслідків обстрілу залучені верхолази, кінологи, психологи, інженерна, пожежно-рятувальна техніка. Використовується також роботизована техніка для розчищення території, щоб могли швидше працювати рятувальники.

Загалом по Києву одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 поліцейських.