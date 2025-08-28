Помер ветеран Ігор Гром’як з Калуша, який був у полоні ЛНР

Сьогодні, 28 серпня, стало відомо, що відійшов у вічність ветеран бойових дій Ігор Гром’як з Калуша на Івано-Франківщині.

Інформацію оприлюднили колеги дружини померлого Олени Гром’як з Центру науково-технічної творчості учнівської молоді міста Калуша.

Як повідомляли Вікна, Ігор Гром’як зі 128 гірсько-штурмової бригади потрапив у полон до сепаратистів 17 лютого 2015 року, коли разом з іншими військовими з боями пробивався із Дебальцівського котла. Найбільше від бойовиків калушанину дісталося за синьо-жовту стрічку на погонах. Його до останнього не було у списках на обмін полоненими.

До війни Ігор Гром’як пройшов шлях від майстра зміни у концерні “Хлорвініл” до начальника виробничо-диспетчерсього відділу ТОВ “Карпатнафтохім”.

20 травня 2025 року Ігореві Гром’яку виповнилося 59 років. У сім’ї Гром’яків — двоє синів.