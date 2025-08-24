Новий комунальний маршрут №43 з’єднає Вовчинець і Угорники

Із 25 серпня в Івано-Франківській територіальній громаді почне курсувати новий комунальний автобусний маршрут №43. Він з’єднує два приміські села — Вовчинець і Угорники — з міською транспортною мережею. Важливо, що маршрут має зручний заїзд до центральної частини міста.
Пише Правда.іф з посиланням на КП “Електроавтотранс” ІФ
Автобус курсуватиме вулицями Вовчинецька, Лепкого, Незалежності та Тисменицька. Серед зупинок — знайомі всім локації: ТРЦ «Велес», «Метро», кінотеатр «Космос», житлові квартали, школи, храми та інші райони.
Цей маршрут створено для того, щоб мешканці Вовчинця та Угорників могли їздити зручно, швидко та відповідно до графіка.
“Якщо ж ви користуєтеся кількома маршрутами під час однієї поїздки, транспортна картка «Галка» допоможе зекономити. У межах 30 хвилин після першої оплати можна пересісти на інший комунальний маршрут безкоштовно. Головне — не забути провалідувати картку при пересадці”, – йдеться у дописі.