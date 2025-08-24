ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Маршрут і фотографія автобуса в українському місті.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Новий комунальний маршрут №43 з’єднає Вовчинець і Угорники

Автор: Оксана Марушкевич
24/08/2025 07:47
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Із 25 серпня в Івано-Франківській територіальній громаді почне курсувати новий комунальний автобусний маршрут №43. Він з’єднує два приміські села — Вовчинець і Угорники — з міською транспортною мережею. Важливо, що маршрут має зручний заїзд до центральної частини міста.

Пише Правда.іф з посиланням на КП “Електроавтотранс” ІФ

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Автобус курсуватиме вулицями Вовчинецька, Лепкого, Незалежності та Тисменицька. Серед зупинок — знайомі всім локації: ТРЦ «Велес», «Метро», кінотеатр «Космос», житлові квартали, школи, храми та інші райони.

Цей маршрут створено для того, щоб мешканці Вовчинця та Угорників могли їздити зручно, швидко та відповідно до графіка.

“Якщо ж ви користуєтеся кількома маршрутами під час однієї поїздки, транспортна картка «Галка» допоможе зекономити. У межах 30 хвилин після першої оплати можна пересісти на інший комунальний маршрут безкоштовно. Головне — не забути провалідувати картку при пересадці”, – йдеться у дописі.

СХОЖІ НОВИНИ