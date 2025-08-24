Новий комунальний маршрут №43 з’єднає Вовчинець і Угорники

Із 25 серпня в Івано-Франківській територіальній громаді почне курсувати новий комунальний автобусний маршрут №43. Він з’єднує два приміські села — Вовчинець і Угорники — з міською транспортною мережею. Важливо, що маршрут має зручний заїзд до центральної частини міста.

Пише Правда.іф з посиланням на КП “Електроавтотранс” ІФ

Автобус курсуватиме вулицями Вовчинецька, Лепкого, Незалежності та Тисменицька. Серед зупинок — знайомі всім локації: ТРЦ «Велес», «Метро», кінотеатр «Космос», житлові квартали, школи, храми та інші райони.

Цей маршрут створено для того, щоб мешканці Вовчинця та Угорників могли їздити зручно, швидко та відповідно до графіка.