«О 9-й ранку місто має завмерти»: як в Івано-Франківську вшановують пам’ять загиблих військових

Секретар міськради наголосив, що хвилина мовчання о 9-й ранку має стати свідомою традицією для всіх мешканців міста, а влада та громадські організації працюють над тим, щоб її дотримувалися водії, підприємці та громадяни.
Про це Віктор Синишин сказав в етері радіо «Західний полюс» 4 вересня, пише Фіртка.
«У першу чергу хочу наголосити, що це має бути у свідомості кожної людини», — зазначив Синишин.
За його словами, у центрі міста, на вокзалі та на Пасічній люди виходять на вулиці, водії виходять із машин, але не всі на це зважають.
«Десь є прогрес невеличкий, але все ж таки ми надіємося, що з часом це буде максимально усвідомлено», — додав секретар.
Ветерани з громадою самостійно перекривають центральні перехрестя на хвилину мовчання.
«Вони виходять з плакатами, із дітьми, і кожного дня так вшановують пам’ять», — сказав Синишин.
Влада також працює над тим, щоб долучалися перевізники та підприємці.
«Є громадські організації, які розповсюджують наклейки з надписами про хвилину мовчання. Це важливо, бо люди інколи забувають, що о дев’ятій годині потрібно зупинитися», — пояснив секретар.