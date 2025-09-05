ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
«О 9-й ранку місто має завмерти»: як в Івано-Франківську вшановують пам’ять загиблих військових
Автор: Олег Мамчур
05/09/2025 10:20
Секретар міськради наголосив, що хвилина мовчання о 9-й ранку має стати свідомою традицією для всіх мешканців міста, а влада та громадські організації працюють над тим, щоб її дотримувалися водії, підприємці та громадяни.

Про це Віктор Синишин сказав в етері радіо «Західний полюс» 4 вересня, пише Фіртка.

«У першу чергу хочу наголосити, що це має бути у свідомості кожної людини», — зазначив Синишин.

За його словами, у центрі міста, на вокзалі та на Пасічній люди виходять на вулиці, водії виходять із машин, але не всі на це зважають.

«Десь є прогрес невеличкий, але все ж таки ми надіємося, що з часом це буде максимально усвідомлено», — додав секретар.

Ветерани з громадою самостійно перекривають центральні перехрестя на хвилину мовчання.

«Вони виходять з плакатами, із дітьми, і кожного дня так вшановують пам’ять», — сказав Синишин.

Влада також працює над тим, щоб долучалися перевізники та підприємці.

«Є громадські організації, які розповсюджують наклейки з надписами про хвилину мовчання. Це важливо, бо люди інколи забувають, що о дев’ятій годині потрібно зупинитися», — пояснив секретар.

