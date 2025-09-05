Що зміниться для франківців з вересня: програма «єОселя», виплати для ВПО, тарифи та стипендії

З початком осені на франківців чекає низка важливих змін у сфері соціальної підтримки, житла, транспорту та освіти.
Уряд запускає оновлену програму «єОселя» для переселенців і жителів прифронтових регіонів, зростуть президентські стипендії, а ВПО продовжать отримувати допомогу. Як саме це вплине на життя франківців — пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.
Іпотека для переселенців: новий формат програми «єОселя»
З 10 вересня починає діяти розширена програма «єОселя». Вона орієнтована на внутрішньо переміщених осіб і мешканців прифронтових територій.
Передбачено кілька видів підтримки:
- держава компенсуватиме 70% першого внеску за іпотекою (але не більше 30% від вартості житла);
- 70% щомісячного платежу протягом першого року;
- до 40 тис. грн на оплату комісій, зборів (крім держмита) та страхових платежів.
Таким чином, придбати власне житло для переселенців стане суттєво простіше.
Президентські стипендії: скільки отримуватимуть студенти
З вересня суттєво зростає розмір президентських стипендій для найуспішніших студентів і учнів:
- для учнів профтехів — 6 320 грн;
- для студентів коледжів і технікумів — 7 600 грн;
- для студентів університетів — 10 000 грн;
- для аспірантів — 23 700 грн.
Також школярі, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають щорічну стипендію у 10 тис. грн. Кількість таких стипендій збільшено до 400.
Фінансування шкіл: нові правила
З 1 вересня держава припиняє фінансувати школи, де навчається менше ніж 45 дітей (виняток — початкові заклади). Далі рішення про утримання таких шкіл мають ухвалювати місцеві органи влади.
Відновлення громад: які проєкти профінансують
З вересня громади можуть подавати заявки на фінансування відновлювальних проєктів коштом ДФРР.
- максимальний бюджет проєкту — до 50 млн грн;
- завершення реалізації — до кінця 2025 року.
Тарифи на електроенергію: кого торкнеться підвищення
З 1 вересня НКРЕКП підвищує тарифи на розподіл електроенергії:
- для споживачів першого класу напруги — у середньому на 14%;
- для другого класу напруги — на 23%.
Для населення тарифи залишаються незмінними.
Виплати для переселенців: продовження допомоги
Внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати щомісячну допомогу до лютого 2026 року.
Розмір виплат:
- 2 000 грн — для дорослих;
- 3 000 грн — для дітей та осіб з інвалідністю.
Звернутися за призначенням допомоги можна через портал «Дія», у сервісних центрах ПФУ, ЦНАПах або органах місцевого самоврядування, або поштою.
Субсидії та прихисток для ВПО
Окрім допомоги на проживання, переселенці можуть скористатися програмами підтримки:
- субсидія на оренду житла — держава компенсує податки власнику, який здає житло офіційно;
- «Прихисток» — кошти для власників, які безоплатно розміщують переселенців;
- тимчасове розміщення ВПО — пілотний проєкт для літніх людей та осіб з інвалідністю з прифронтових чи окупованих територій.
Отримати додаткову юридичну консультацію щодо змін з вересня українці можуть безоплатно — на гарячій лінії Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103.
Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами +38 067 428 28 64, +38 093 377 44 04 та +38 050 107 88 83 по буднях з 09:00 до 18:00. Свої звернення можна залишати також у Viber, WhatsApp та Telegram.