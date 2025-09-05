Які симптоми вказують на те, що у вас алергія. Поради лікаря

Закладеність носа, свербіж очей, висипання на шкірі – все це може може бути симптомом алергічної реакції. Якими бувають алергії, чи варто при перших ознаках захворювання звернутися до лікаря, чому так багато людей навіть в дорослому віці вперше отримують алергічну реакцію? На ці та інші питання читачам Правда.іф розповідає лікар імунолог-алерголог медичного центру VISE clinic Людмила Павлюк.

Схильність до алергії закріплена в генетичному матеріалі людини, у генах кожного. Питання лише в тому, проявиться вона протягом життя, чи не проявиться. Тобто, чи виникне якийсь фактор, тригер протягом дорослого життя, щоб з’явилася алергія, чи ні.

Стрімкий зріст алергічних реакцій в дедалі більшої кількості людей можна пояснити різними причинами. З одного боку – це екологія, адже зараз значно більший розвиток промисловості, транспорту, відповідно, забруднене повітря. Радикально змінилося і наше харчування: сучасні продукти часто містять добавки та хімічні сполуки, яких раніше не було в раціоні наших бабусь і дідусів. Для організму це додаткове навантаження, яке теж може сприяти розвитку різних захворювань, зокрема алергічних.

Алергія – не спадкове захворювання, яке вперше проявляється лише в дитинстві. Насправді ніхто не знає, коли подіє певний фактор і чинник, що спричинить алергічні прояви. У когось це проявляється з дитинства, з підліткового чи раннього молодого віку. У когось – в середньому віці.

«Симптоми алергії можуть проявлятися по-різному, але є кілька ознак, які мають насторожувати. Перш за все, це симптоми з боку носа: постійна закладеність або виділення без видимої причини. Якщо при цьому немає температури, болю в горлі чи загальної слабкості, швидше за все це не застуда чи ГРВІ. Особливо важливо звертати увагу на тривалість і сезонність симптомів: якщо закладеність утримується тижнями або місяцями, і проявляється регулярно в певні періоди року, то це дуже насторожує. Крім носа, алергія може впливати і на нижні дихальні шляхи. Свист у грудях, задишка або відчуття важкості дихання можуть бути ознаками бронхоспазму, який також може бути спровокований алергеном. З боку шкіри – можуть виникати висипання, свербіж шкіри, набряк, часто це є симптомом харчової алергії або контактного дерматиту», – розповідає Людмила Павлюк.

Якщо людина скаржиться на закладений ніс, на порушення з диханням, лікарі шукають алерген в повітрі, в тому, що пацієнт вдихає. Якщо ж людина має скарги на висипку, набряк, потрібно шукати якийсь харчовий алерген-тригер чи супутнє захворювання, що може викликати такі скарги. Анамнез збирають дуже чітко, ретельно. Адже досить часто розібратися, на що саме виникла алергія, дуже непросто.

«Якщо в людини тривають скарги, пов’язані з носом, тобто є постійна закладеність, свербіж, симптоми з боку очей, і вона буде пити щось симптоматичне, що порадили в аптеці, не звертаючись до лікаря, не визначивши, в чому конкретна причина, не забиратиме той алерген зі свого оточення, то з кожним роком їй ставатиме гірше. Кількість антитіл в організмі зростатиме, і симптоми будуть посилюватися. Риніт може перейти в бронхоспазм, можуть з’явитися раптові напади задухи, важкість дихання. Тому, звісно, краще вчасно діагностувати алергію, вчасно отримати рекомендації, повноцінне лікування і не допустити розвитку того захворювання, яке ми не зможемо повернути назад», – наголошує Людмила Павлюк.

