Серед порядних гравців онлайн-казино трапляються і ті, які шукають для себе додаткову вигоду. Щодня з’являються нові махінації та схеми, за якими фізичні особи намагаються перехитрити ігрові платформи.

Проте небезпеку може становити й сам сайт онлайн-казино, адже на просторах інтернету зустрічаються десятки нелегальних операторів, метою яких є незаконне збагачення та навіть крадіжка особистих даних гравців.

З якими ризиками безпеки стикаються гравці та як запобігти шахрайству у сфері онлайн-казино — далі в нашій статті.

Які ризики безпеки існують у сфері онлайн-геймблінгу?

Для хакерів та шахраїв головну цінність онлайн-казино становлять особисті дані гравців, гроші та облікові записи. Нечесні гравці, своєю чергою, полюють на щедрі бонуси та намагаються заблокувати здійснені платежі, отримавши подвійну вигоду від гри. Розгляньмо декілька найпопулярніших шахрайських схем ігрового сектору.

Крадіжка персональних даних

Крадіжка персональних даних, а також розповсюдження цієї інформації в інтернеті мають негативні наслідки як для зареєстрованих користувачів, так і для ігрової платформи.

Хакерські атаки, що мають на меті викрадення особистої інформації, призводять до занепаду онлайн-казино та травматичних наслідків для гравців. Онлайн-казино, що постраждали від кібератак, втрачають попит, а головне — довіру користувачів. Один випадок може перекреслити багаторічну репутацію платформи, призвести до банкрутства й закриття.

Щодо користувачів, окрім факту оприлюднення персональних даних, включно з електронними адресами, телефонами й іншою приватною інформацією, можливі й більш жахливі наслідки. Наприклад, володіючи особистою інформацією гравця, шахраї оформлюють мікрокредити та несанкціоновані покупки, що призводить до фінансової відповідальності звичайних людей.

Мультиакаунти та зловживання бонусами

Бонуси та акції — основа маркетингової стратегії кожного онлайн-казино. Вітальний пакет зазвичай включає бонуси за перший депозит, тоді як бездепозитний бонус надається окремо — наприклад, за реєстрацію або підтвердження електронної пошти.

Через це деякі гравці намагаються отримати кілька бонусів, створюючи декілька акаунтів на одне ім’я або з однієї IP-адреси. Такі дії суворо заборонені правилами казино і вважаються зловживанням бонусними пропозиціями.

Продаж ігрових акаунтів неповнолітнім

На перший погляд, продаж ігрового акаунту не несе небезпеки, проте це питання пов’язане з нелегальною грою та невиконанням засад відповідальної гри.

На форумах часто зустрічається прохання створити обліковий запис онлайн-казино за невелику плату. Такі нелегально створені акаунти потрапляють до користувачів, що не досягли 18 років й глобально призводять до випадків лудоманії, через вразливу психіку неповнолітніх людей.

Трапляються й випадки реєстрації акаунтів дітьми з використанням особистих даних батьків, вчителів, тренерів тощо. Така діяльність є незаконною й забороняються операторами онлайн-казино.

Махінації з банківськими картками

Існують 2 основні шляхи махінації з банківськими інструментами, в тому числі — кредитними картками.

Шахрайська схема Як це працює? Як цьому запобігти? Нульовий баланс та блокування Гравці використовують картки з нульовим балансом та блокують інтернет-платежі. Це призводить до того, що в разі програшу онлайн-казино не може списати з гравця заборговану суму. Онлайн-казино впроваджують ігрові баланси для розрахунку. Таким чином, гравець поповнює ігровий баланс й тільки тоді може робити ставки. Коли гроші на ігровому балансі закінчуються, гра завершується, й для продовження необхідно знов поповнити ігровий баланс шляхом переведення грошей з картки або електронного гаманця. Повернення платежу Гравці поповнюють ігровий баланс та успішно розпочинають гру, а після цього звертаються до банку з проханням повернути платіж, пояснюючи це помилкою, крадіжкою тощо. Впровадження компютерних програм, що визначають ризик шахрайства й повідомляють про це ігрову платформу.

Як онлайн-казино забезпечують безпеку гравців?

Онлайн-казино забезпечують безпеку своїх гравців за допомогою новітніх комп’ютерних технологій та додаткових дій. Граючи з ліцензованими операторами ви можете не перейматися щодо безпеки власних коштів та особистих даних. Ось лише декілька прикладів захисних алгоритмів ігрових платформ:

Верифікація. Надаючи копії своїх документів гравці проходять процедуру підтвердження особи. Тільки верифіковані користувачі можуть вивести свій виграш. Шифрування. Все, що відбувається між гравцем та ігровою платформою, підлягає обов’язковому шифруванню за допомогою SSL та TSL протоколів. Це означає, що жодна третя сторона не має доступу до інформації під час передачі даних. Захищені сервери. Існують міжнародні стандарти безпеки даних, що охоплюють й питання зберігання інформації на серверах. Вся інформація гравців ліцензованих казино зберігається на захищених серверах без доступу третіх осіб. Захист фінансових операцій. Всі грошові перекази, зокрема поповнення ігрового балансу та виплата виграшу, здійснюються через стабільні та перевірені платіжні системи з підтримкою протоколу 3D Secure.

Як не натрапити на шахрайські сайти казино?

Щоб уникнути нелегальних операторів казино, радимо керуватися при виборі авторитетними незалежними платформами або на сайті агенства PlayCity (раніше відповідальним органом був КРАІЛ – комісія з регулювання азартних ігор і лотерей).

Цей орган видає зараз ліцензії онлайн-казино та займається питаннями регулювання азартних ігор, в тому числі перевіряючи операторів на дотримання вимогам безпеки та чесної гри. На сайті ви можете знайти переліки зареєстрованих казино та навіть згадки нелегальних вебсайтів.

Інший спосіб — ознайомлення з рейтингами та списками казино на таких незалежних міжнародних платформах, як Slotozilla. Цей інформаційний ресурс містить актуальну інформацію про ліцензовані онлайн-казино в Україні, а також корисні поради, огляди популярних ігор й всеможливі рейтинги.

На Slotozilla Ви можете знайти інформацію про бонусні пропозиції, способи поповнення ігрового балансу та терміни виплати виграшів, мобільні застосунки, ігрові каталоги та провайдерів азартних ігор.

Як уникнути шахрайства в онлайн-казино?

Ми підготували декілька корисних порад, які допоможуть уникнути шахрайства в онлайн-казино:

Грайте тільки з перевіреними та надійними операторами. Перевіряйте наявність ліцензії, а також відгуки реальних гравців на незалежних платформах, накшталт Slotozilla. Використовуйте надійні паролі. Встановлюйте складний пароль з літерами різного регістру та символами, без згадок імені чи дати народження. Не повідомляйте пароль і логін третім особам. Встановлюйте двухфакторну ідентифікацію. Не відкривайте електронні листи, надіслані з невідомих скриньок. Не переходьте за посиланнями в повідомленнях та не вводьте особисту інформацію в форми сумнівних сайтів. Такі фішингові схеми призводять до викрадення Ваших особистих даних та незаконного доступу до Ваших фінансових інструментів. Використовуйте антивірусні програми. Такі алгоритми попередять про небезпеку та допоможуть заблокувати ненадійні сайти онлайн-казино. Уважно читайте умови бонусних пропозицій. Більшість з них не містять шахрайських схем, проте можуть висувати нереальні вимоги відігравання. Активуйте бонус тільки після повного розуміння умов та термінів відіграшу. Не соромтеся просити про допомогу. Ви завжди можете звернутися до служби підтримки онлайн-казино чи незалежного регулятора для розв’язання проблемного питання. Фіксуйте важливі моменти. Зберігайте чеки та квитанції, робіть скріншоти переписок з оператором казино, історії поповнення ігрового рахунку, фіксуйте виграші, зокрема назву слоту, номер раунду, розмір ставки, виграшну комбінацію.

Висновки

Сфера онлайн-казино часто асоціюється з чимось незаконним та небезпечним через поодинокі випадки шахрайства в інтернеті, проте те саме стосується й маркетплейсів, онлайн-сервісів, вебпідписок й інших операцій, що відбувають в віртуальній мережі. Використовуйте прості дії для забезпечення власної безпеки та насолоджуйтесь легальною грою.

