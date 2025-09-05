Яким є навчання в магістратурі УКД: досвід студентів

З 1 вересня в Університеті Короля Данила розпочалася перша хвиля додаткового набору в магістратуру. Студенти УКД розповіли, чому обрали магістерську програму саме цього вишу. Можливо, ці поради про особливості навчання, студентське дозвілля, стажування й кар’єрні можливості допоможуть тим, хто має успішні результати ЄФВВ/ЄВІ, але ще не визначився з університетом, інформує Правда.іф.

Студентка шостого курсу спеціальності «Право» Діана Проць, успішно завершивши бакалаврат, отримала грант на подальше безкоштовне навчання від ТМ «Копійочка», а також можливість пройти стажування в компанії. Дівчина каже, що завдяки університету має змогу поєднувати навчання і стажування та набувати необхідний професійний досвід.

«Навчання в Університеті Короля Данила є дуже важливим для мене. Цей виш вирішила обрати через можливості, які заклад надає студентам: здобуття паралельно двох фахів, участь у різних конкурсах, отримання стипендій і грантів на навчання, а також шанс стажуватися в топових компаніях України. Зараз я практикуюся в ТМ “Копійочка”, де намагаюся на максимум застосовувати здобуті знання. Стажуюся в юридичному департаменті компанії, допомагаю у вирішенні нескладних питань і водночас формую професійне коло спілкування, опановую безцінні скіли, які в майбутньому допоможуть мені легко розв’язувати робочі питання», – відзначає студентка.

Діані важливо отримати диплом магістра, адже надалі планує розвивати свою кар’єру в правовому полі: «На мою думку, магістерська програма потрібна студентам для того, щоб вдосконалити вже здобуті знання та розширити свої професійні можливості. Вона дає змогу спеціалізуватися у вибраній сфері, набути практичний досвід і досягати професійних вершин у майбутньому. Я планую реалізовуватися саме у юриспруденції і розумію, що без магістерського ступеня мої професійні можливості обмежені».

Зарахування на магістерські програми в Університеті відбувається на основі диплома бакалавра та відповідних сертифікатів ЄВІ та/або ЄФВВ, а також за наявності диплома магістра чи спеціаліста на основі результатів співбесіди з іноземної мови та результатів фахових випробувань залежно від обраної спеціальності. Наразі в Університеті Короля Данила готують фахівців за десятьма магістерськими програмами. З детальною інформацією щодо вступу та подачі документів можете ознайомитися на сайті університету.