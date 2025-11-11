Обережно: шахраї виманюють передоплату за неіснуючі квартири

В інтернеті почастішали випадки шахрайства, пов’язані з орендою житла. Зловмисники створюють фейкові оголошення про здачу квартир чи будинків, використовуючи реальні фотографії з інших сайтів. Потенційним орендарям вони пропонують “забронювати” житло, вимагаючи внести передоплату — після чого зникають, залишаючи потерпілих без грошей і без житла, пише Правда іф, із посиланням на кіберполіцію.
Як зазначив начальник відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області підполковник поліції Микола ХУДОЛІЙ, шахраї діють професійно та психологічно тиснуть на людей:
“Вони створюють ілюзію терміновості — кажуть, що є інші бажаючі, і якщо не заплатите зараз, квартира дістанеться комусь іншому. Люди, побоюючись втратити вигідну пропозицію, переводять кошти наперед і потім втрачають зв’язок з так званим орендодавцем”.
Кіберполіція Прикарпаття нагадує громадянам кілька простих правил безпеки:
- Ніколи не надсилайте передоплату за житло, яке ще не оглянули особисто.
- Перевіряйте власника через державні реєстри або сусідів.
- Не переходьте за сумнівними посиланнями та не надавайте копії документів невідомим.
- Користуйтеся перевіреними сайтами оренди, де передбачено офіційну систему платежів.
“Пам’ятайте: шахраї часто користуються довірливістю людей. Якщо пропозиція здається надто вигідною — це вже привід насторожитися”, — наголосив начальник відділу.
На офіційному порталі проєкту https://stopfraud.gov.ua/ можна знайти корисну інформацію, а також повідомити про проблему чи кіберзлочин.