Обережно: шахраї виманюють передоплату за неіснуючі квартири

В інтернеті почастішали випадки шахрайства, пов’язані з орендою житла. Зловмисники створюють фейкові оголошення про здачу квартир чи будинків, використовуючи реальні фотографії з інших сайтів. Потенційним орендарям вони пропонують “забронювати” житло, вимагаючи внести передоплату — після чого зникають, залишаючи потерпілих без грошей і без житла, пише Правда іф, із посиланням на кіберполіцію.

Як зазначив начальник відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області підполковник поліції Микола ХУДОЛІЙ, шахраї діють професійно та психологічно тиснуть на людей:

“Вони створюють ілюзію терміновості — кажуть, що є інші бажаючі, і якщо не заплатите зараз, квартира дістанеться комусь іншому. Люди, побоюючись втратити вигідну пропозицію, переводять кошти наперед і потім втрачають зв’язок з так званим орендодавцем”.

Кіберполіція Прикарпаття нагадує громадянам кілька простих правил безпеки:

Ніколи не надсилайте передоплату за житло, яке ще не оглянули особисто. Перевіряйте власника через державні реєстри або сусідів. Не переходьте за сумнівними посиланнями та не надавайте копії документів невідомим. Користуйтеся перевіреними сайтами оренди, де передбачено офіційну систему платежів.

“Пам’ятайте: шахраї часто користуються довірливістю людей. Якщо пропозиція здається надто вигідною — це вже привід насторожитися”, — наголосив начальник відділу.

На офіційному порталі проєкту https://stopfraud.gov.ua/ можна знайти корисну інформацію, а також повідомити про проблему чи кіберзлочин.