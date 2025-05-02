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Обіцяли великий прибуток: 41-річну прикарпатку ошукали шахраї

Автор: Оксана Марушкевич
02/05/2025 17:57
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ДІМ РІА
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До поліцейських звернулась 41- річна жителька Прикарпаття із заявою про те, що стала жертвою афериста. Під виглядом пропозиції легкого заробітку онлайн зловмисник ошукав її на значну суму.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області,передає Правда.іф.

“Працівники поліції встановили, що потерпіла натрапила на оголошення про нібито вигідний спосіб заробітку в одній із соціальних мереж. Жінка перейшла за посиланням і залишила заявку. Згодом з нею зв’язався невідомий, який запропонував отримувати стабільний прибуток, виконуючи прості завдання. Як пояснив псевдо-роботодавець, для онлайн заробітку необхідно вкласти певну суму коштів, яка, начебто, дозволить розпочати роботу.

Потерпіла, нічого не підозрюючи, переказала кількома платежами на різні банківські рахунки 100 тисяч гривень.

Однак одразу після цього зв’язок з «роботодавцем» раптово перервався: ні власних коштів, ні прибутку жінка так і не отримала”, – йдеться у дописі.

Слідчим підрозділом поліції розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські вкотре застерігають громадян: не довіряйте обіцянкам швидкого та легкого заробітку, особливо якщо вас просять переказати гроші наперед. Пам’ятайте, жодна легальна пропозиція не потребує передоплати чи «активаційних внесків». Ніколи не повідомляйте стороннім особам дані ваших банківських карток – CVV-код, паролі з SMS-повідомлень та інші конфіденційні реквізити. Не переходьте за сумнівними посиланнями у мережі та будьте обережні.