Обіцяли великий прибуток: 41-річну прикарпатку ошукали шахраї

До поліцейських звернулась 41- річна жителька Прикарпаття із заявою про те, що стала жертвою афериста. Під виглядом пропозиції легкого заробітку онлайн зловмисник ошукав її на значну суму.

Повідомляє Поліція Івано-Франківської області,передає Правда.іф.

“Працівники поліції встановили, що потерпіла натрапила на оголошення про нібито вигідний спосіб заробітку в одній із соціальних мереж. Жінка перейшла за посиланням і залишила заявку. Згодом з нею зв’язався невідомий, який запропонував отримувати стабільний прибуток, виконуючи прості завдання. Як пояснив псевдо-роботодавець, для онлайн заробітку необхідно вкласти певну суму коштів, яка, начебто, дозволить розпочати роботу.

Потерпіла, нічого не підозрюючи, переказала кількома платежами на різні банківські рахунки 100 тисяч гривень.

Однак одразу після цього зв’язок з «роботодавцем» раптово перервався: ні власних коштів, ні прибутку жінка так і не отримала”, – йдеться у дописі.