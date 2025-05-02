Десять років за гратами проведе вчителька з Прикарпаття за зберігання та збут психотропних речовин

За публічного обвинувачення прокурорів Надвірнянської окружної прокуратури вчительку однієї зі шкіл Прикарпаття визнано винною у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах .

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

Їй призначено покарання –10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що 25-річна жінка у березні 2023 року придбала особливо небезпечну психотропну речовину – PVP. Вона отримала на пошті посилку із 330 пакетами психотропної речовини загальною масою понад 230 г, яку в подальшому планувала збувати шляхом так званих закладок на території одного із районних центрів області. Замовлення «товару» отримувала у Telegram-каналі.

У судовому засіданні обвинувачена свою вину не визнала, однак вона повністю доведена стороною обвинувачення та зібраними доказами.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.