У родини Шмигаля знайшли незадеклароване елітне авто за понад $80 тис.

Дружина прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Катерина, стала власницею позашляховика Range Rover Sport. Вона оформила автомобіль на приватну фірму, яку створила на початку 2024 року. Про це повідомляє команда журналістів “Слідство.Інфо”. Вони припускають, що авто може використовуватись у побуті, попри його формальну прив’язку до компанії.

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У лютому цього року Катерина Шмигаль зареєструвала підприємство КАДіС УА. У документах вказано, що компанія має займатися готельною справою та орендою майна. Єдиним власником фірми зазначено саме Катерину.

Минуло півтора місяця після заснування, і на це підприємство оформили Range Rover Sport 2022 року випуску. У відкритих джерелах авто минулого року продавали за $84 500, що становить близько 3,5 млн грн. Незадовго до цієї купівлі дружина прем’єра продала попередній Range Rover 2016 року.

У декларації Дениса Шмигаля компанія дружини згадується. Проте сам автомобіль у документі не вказаний. За декларацією, в їхній родині іншого авто немає.

Журналісти знайшли підтвердження, що цей Range Rover тричі перевищував швидкість у Львові. Усі порушення зафіксували неподалік дому Шмигаля. Востаннє це сталося у вихідний – 29 червня 2024 року.

Крім того, журналісти помітили позашляховик припаркованим біля будинку глави уряду. Це дає підстави вважати, що ним користуються не лише для потреб бізнесу.

В Україні Податкова служба стане власником і адміністратором спеціального реєстру, де зберігатиметься інформація про банківські рахунки та індивідуальні сейфи фізичних осіб.

Дані для цього реєстру надаватимуть самі банки. Це означає, що податківці матимуть прямий доступ до інформації, яка раніше належала до банківської таємниці.

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