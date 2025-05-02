Коломийські поліцейські затримали зловмисника, який ймовірно обікрав дачний будинок

Раніше судимий фігурант проник у приміщення дачного будинку мешканки Коломиї. Звідти викрав майно потерпілої. Крадія оперативно затримали поліцейські за декілька годин після вчинення злочину.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

“1 травня за допомогою до Коломийських поліцейських звернулась 84-річна жінка. Заявниця повідомила, що коли вона поралась на городі біля свого дачного будинку, невідома особа проникла у приміщення та викрала сумку з грошима, мобільним телефоном та банківськими картками.

Правоохоронці одразу розпочали розшукові заходи, переглянули камери відеоспостереження, опитали можливих свідків та очевидців.

Впродовж декількох годин оперативні працівники затримали особу, причетну до кримінального правопорушення, на одній із вулиць районного центру”, – йдеться у дописі.