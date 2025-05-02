Коломийські поліцейські затримали зловмисника, який ймовірно обікрав дачний будинок

Раніше судимий фігурант проник у приміщення дачного будинку мешканки Коломиї. Звідти викрав майно потерпілої. Крадія оперативно затримали поліцейські за декілька годин після вчинення злочину.
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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.
“1 травня за допомогою до Коломийських поліцейських звернулась 84-річна жінка. Заявниця повідомила, що коли вона поралась на городі біля свого дачного будинку, невідома особа проникла у приміщення та викрала сумку з грошима, мобільним телефоном та банківськими картками.
Правоохоронці одразу розпочали розшукові заходи, переглянули камери відеоспостереження, опитали можливих свідків та очевидців.
Впродовж декількох годин оперативні працівники затримали особу, причетну до кримінального правопорушення, на одній із вулиць районного центру”, – йдеться у дописі.
Ним виявився уродженець Миколаївської області, 1989 року народження.
Затриманий неодноразово судимий за вчинення майнових злочинів.
Поліцейські провели обшук за тимчасовим місцем проживанням зловмисника, вилучили частину викрадених коштів. Решту коштів він встиг потратити, мобільник та сумку викинув.
Фігуранта слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Коломийської Окружної прокуратури йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, кваліфікованого за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про вчинення крадіжки в умовах воєнного або надзвичайного стану. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
Згідно із законодавством, зловмиснику загрожує максимальне покарання до 8 років позбавлення волі.
Наразі поліцейські перевіряють причетність затриманого до скоєння аналогічних злочинів.