Паралімпійський чемпіон Максим Крипак та «Українська команда» передали позашляховик захисникам на Вовчанський напрямок

«Українська команда» разом з чемпіоном-паралімпійцем Крипаком передали автівку бійцям БТГ ХНУПС на Харківський напрямок, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Волонтери «Української команди» та багатократний паралімпіський чемпіон Максим Кріпак передали захисникам позашляховик

Батальйонно-тактична група ХНУПС отримала позашляховик від «Української команди» і чемпіона-паралімпійця Максима Крипака

Боротьба триває. Тому маємо об’єднуватись, щоб вистояти. Передали захисникам позашляховик Nissan Navara разом з хлопцями та дівчатами з «Української команди», яка з перших днів війни допомагає і війську, і цивільним.

Техніка працюватиме у батальйонній тактичній групі Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. Це, без перебільшення, вже легендарний підрозділ, який боронить Харківщину з першого дня повномасштабної війни. Протягом останніх 9 місяців БТГр ХНУПС тримає оборону на Вовчанському напрямку. За цей час підрозділ не здав жодного метра української землі.

Добре спрацювали разом з «Українською командою». Впевнений, це буде не єдиний наш спільний проєкт, повідомив десятикратний чемпіон Паралімпійських ігор, харків’янин Максим Крипак.