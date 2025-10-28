“Очі піхоти”: 50-й полк Національної гвардії представив підрозділ дронів “Борей” ФОТОРОЕПОРТАЖ

Сьогодні в Івано-Франківську 50-ий полк Національної гвардії публічно представив підрозділ безпілотних літальних систем, який отримав бойове ім’я “Борей”. Фахівці розповіли про бойовий шлях підрозділу, завдання на фронті та умови набору нових операторів і техніків, пише Правда.іф з місця події.

На заході виступили командир підрозділу капітан Іван Гнатюк, інженер безпілотних систем молодший лейтенант Іван Цьомко та начальник відділення кадрової служби майор Віктор Штірой.

Бойовий досвід підрозділу

За словами командира Івана Гнатюка, підрозділ сформувався в історії полку ще за часів антитерористичної операції, а після повномасштабного вторгнення 24 лютого перейшов у постійну бойову роботу на сході країни.

"Ми пройшли через найважчі бої, зокрема під Креміною та в Серебрянському лісництві", — зазначив капітан.

Він наголосив, що сьогодні один оператор дрону може виконувати ті функції, які раніше робила бронетехніка: коригувати вогонь, вести розвідку, доставляти провізію та знищувати живу силу й техніку противника.

“Дрон — це очі нашої піхоти”, — підсумував командир.

Технології та навчання

Інженер підрозділу Іван Цьомко розповів про власний шлях від піхотинця до фахівця з БПЛА після поранення. Він описав еволюцію застосування дронів: від простих “Мавіків”, яких легко було помітити й уникнути, до сучасних систем, що діють безпосередньо над позиціями та можуть завдавати ударів. Цьомко підкреслив важливість професійної підготовки: фахівці з БПЛА мають розуміти задум бою й швидко адаптуватися до технологічних змін — те, що працювало вчора, може стати неактуальним завтра. Він назвав вимоги до особового складу — цілеспрямованість, готовність вчитися і працювати в умовах фронту.

Практичні деталі підготовки, озвучені інженером: навчання на простих багатороторних розвідувальних дронах (типу “Мавік”) може тривати від кількох днів до 10 днів, тоді як складніші системи вищого класу вимагають місяць — півтора підготовки, залежно від попередньої підготовки кандидата.

Відкритий набір до “Борея”

Начальник відділення кадрової роботи Віктор Штірой оголосив про відкритий набір до підрозділу БПЛА “Борей”.

Основні пункти набору:

віковий діапазон: 18–60 років;

військовий досвід не обов’язковий — навчать з нуля;

можливість як проходження служби за мобілізацією, так і укладення контракту;

кандидати можуть вибирати посаду та підрозділ у межах 50-го полку;

переважна більшість служби — у межах Івано-Франківської області з ротаційною системою виїздів на фронт;

соціальні гарантії: грошове і медичне забезпечення, соціальний захист для військовослужбовця й сім’ї.

Керівництво полку наголосило, що підрозділ уже діє в операційній зоні — він не новостворений, а пройшов внутрішню реконструкцію й отримав бойове ім’я для підвищення впізнаваності та бойового духу особового складу.

До підрозділу залучені різні категорії людей: поранені ветерани, цивільні з технічними навичками, молодь, яка швидко опановує керування дронами, а також старші за віком кандидати, яким технічні аспекти даються зусиллям, але їх теж успішно навчають.

Командування відкрито до діалогу з охочими: особи, які бажають приєднатися, можуть звертатись безпосередньо до майора або в кадрову службу полку для попереднього спілкування та відбору.

Представники підрозділу підкреслюють: відбір відбувається через особисте спілкування — це не означає негайну мобілізацію; кандидат має можливість обміркувати рішення.

Підрозділ – сучасний і гнучкий елемент бойової машини

У підсумку, підрозділ БПЛА “Борей” позиціює себе як сучасний і гнучкий елемент бойової машини полку:

-завдання — розвідка, коригування артилерії, логістична підтримка піхоти та ураження противника;

-кадри — змішані, з можливістю навчання;

-набір — відкритий.

Командування закликає мотивованих і відповідальних громадян не боятися запитувати й долучатися до служби в підрозділі.

Фотографії: Богдана Савлюка