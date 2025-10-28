У Франківську пролунав традиційний «Дзвін пам’яті» на честь загиблих Героїв України

Сьогодні, 28 жовтня, у Меморіальному сквері міста Івано-Франківська відбувся урочистий захід із вшанування пам’яті всіх борців за волю та незалежність України — «Дзвін пам’яті».

До спільного вшанування Героїв долучилися прикарпатські поліцейські разом із представниками місцевої влади, громадськості, військовими, духовенством та представниками силових структур, пише Правда.

Захід розпочався покладанням квітів і лампадок до стели та могил Героїв.

Під звуки дзвону присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх, хто віддав своє життя за незалежність і свободу нашої держави.