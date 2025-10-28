ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Франківську пролунав традиційний «Дзвін пам’яті» на честь загиблих Героїв України

Автор: Олег Мамчур
Бронзовий дзвін з гравіюванням Слава Україні
Сьогодні, 28 жовтня, у Меморіальному сквері міста Івано-Франківська відбувся урочистий захід із вшанування пам’яті всіх борців за волю та незалежність України — «Дзвін пам’яті».

До спільного вшанування Героїв долучилися прикарпатські поліцейські разом із представниками місцевої влади, громадськості, військовими, духовенством та представниками силових структур, пише Правда.

Захід розпочався покладанням квітів і лампадок до стели та могил Героїв.

Під звуки дзвону присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх, хто віддав своє життя за незалежність і свободу нашої держави.

Чоловік з квітами під час церемонії пам’яті
Люди стоять на вулиці під час заходу восени
Жінка підтримує скорботну на церемонії пам’яті
Священники під час меморіальної церемонії восени
Люди на меморіальній церемонії з квітами
Церемонія вшанування військових у парку України
Військовий обіймає жінку під час церемонії пам’яті
Вшанування полеглих українських військових на меморіалі
Люди та військові на урочистому заході восени
Люди зібралися на вшанування у парку восени
Люди зібралися на вулиці восени для події
Люди покладають квіти під час церемонії вшанування
Вручення квітів під час церемонії пам’яті героїв
Меморіальний захід у парку восени
Люди вшановують пам'ять загиблих українських військових
Вшанування пам’яті загиблих українських військових
Люди стоять на вулиці під час церемонії
Жінка отримує нагороду на урочистій церемонії
Священнослужителі на церемонії восени в парку
Люди на вуличному поминальному заході восени
Військовий оркестр грає біля меморіалу героїв
Люди стоять на вулиці під час урочистого заходу
Люди вшанували пам’ять загиблих героїв України
Люди вшанували пам’ять загиблих українських воїнів
Люди стоять з руками на серці під час церемонії
Військовий стоїть з гвинтівкою під час церемонії

