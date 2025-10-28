Сьогодні на Прикарпаття прибуде скорботний кортеж із тілом воїна Сергія Чікунова

У вівторок, 28 жовтня, Івано-Франківщина прощається з захисником України Сергієм Чікуновим, який загинув у російсько-українській війні.

Траурний кортеж із тілом загиблого воїна вирушив з Івано-Франківська о 16:00 і пройде через село Марківці, а о 16:40 прибуде до села Липівка, де жив загиблий.

У домі Сергія Чікунова о 17:00 відбудеться панахида. Чин похорону заплановано на середу, 29 жовтня, о 10:00.

З 28 до 30 жовтня у Тисменицькій громаді оголошено дні жалоби. Під час цього періоду на будинках та спорудах міської ради приспущено Державний Прапор України.

34-річний Сергій Чікунов став на захист України наприкінці вересня 2023 року. Служив старшим стрільцем 2 штурмової роти однієї з військових частин.

У грудні того ж року загинув під Бахмутом, на Донеччині. Після двох років невідомості, вдалося підтвердити загибель захисника.