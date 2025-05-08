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Очільник Івано-Франківська прогулявся новим мостом на Пасічну. ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Очільник Івано-Франківська прогулявся новим мостом на Пасічну. ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
08/05/2025 16:48
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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків оглянув новий міст на Пасічну, де тривають будівельні роботи.

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Про це посадовець повідомив у своїх соцмережах, передає Правда.

За словами відповідального за будівництво моста Олега Титаренка, на з’їздах облаштують кільцевий рух. Для з’єднання одну з частин моста опустять на 1,08 метра. Це планують зробити до кінця травня.

“Ми очікуємо, що цього року ми мали б завершити міст та пустити транспорт. Роботи ще багато, але найголовніше, що саме основа є вже. Тепер доведеться підготувати міст до асфальтування, до дорожніх робіт, до бруківки”, — каже міський голова.