Очільник Івано-Франківська прогулявся новим мостом на Пасічну. ВІДЕО

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків оглянув новий міст на Пасічну, де тривають будівельні роботи.

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Про це посадовець повідомив у своїх соцмережах, передає Правда.

За словами відповідального за будівництво моста Олега Титаренка, на з’їздах облаштують кільцевий рух. Для з’єднання одну з частин моста опустять на 1,08 метра. Це планують зробити до кінця травня.