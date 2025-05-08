В Івано-Франківську повідомили про замінування залізничного вокзалу

В Івано-Франківську 8 травня 2025 року повідомили про замінування залізничного вокзалу. Поліцейські перевіряють інформацію.

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Про це у коментарі Суспільному розповів керівник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків.

З його слів, повідомлення про ймовірне замінування залізничного вокзалу надійшло орієнтовно о 16:00.