В Івано-Франківську повідомили про замінування залізничного вокзалу

В Івано-Франківську 8 травня 2025 року повідомили про замінування залізничного вокзалу. Поліцейські перевіряють інформацію.
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Про це у коментарі Суспільному розповів керівник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків.
З його слів, повідомлення про ймовірне замінування залізничного вокзалу надійшло орієнтовно о 16:00.
“На місце скеровано вибухотехніків та слідчо-оперативні групи, які перевіряють інформацію”, — сказав Андрій Яцків.