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В Івано-Франківську повідомили про замінування залізничного вокзалу
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську повідомили про замінування залізничного вокзалу

Автор: Олег Мамчур
08/05/2025 17:18
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В Івано-Франківську 8 травня 2025 року повідомили про замінування залізничного вокзалу. Поліцейські перевіряють інформацію.

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Про це у коментарі Суспільному розповів керівник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків.

З його слів, повідомлення про ймовірне замінування залізничного вокзалу надійшло орієнтовно о 16:00.

“На місце скеровано вибухотехніків та слідчо-оперативні групи, які перевіряють інформацію”, — сказав Андрій Яцків.