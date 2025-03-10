Очне навчання в закладах освіти Калуша відновиться 12 березня

З 12 березня відновлюється очне навчання в закладах освіти Калуської громади.

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

Про це повідомила на оперативній нараді з гуманітарних питань начальниця управління освіти Ірина Люклян, пише Правда.

Показник захворюваності учнів знизився, відповідно до середи діти приступають до навчання в закладах.

Нагадаємо, що через перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ (у тому числі СОVID-19) з 19 лютого усі освітні заклади області, в тому числі й Калуської громади (окрім ЗДО), були переведені на дистанційне навчання.