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Очне навчання в закладах освіти Калуша відновиться 12 березня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Очне навчання в закладах освіти Калуша відновиться 12 березня

Автор: Олег Мамчур
10/03/2025 16:07
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З 12 березня відновлюється очне навчання в закладах освіти Калуської громади.

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Про це повідомила на оперативній нараді з гуманітарних питань начальниця управління освіти Ірина Люклян, пише Правда.

Показник захворюваності учнів знизився, відповідно до середи діти приступають до навчання в закладах.

Нагадаємо, що через перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ (у тому числі СОVID-19) з 19 лютого усі освітні заклади області, в тому числі й Калуської громади (окрім ЗДО), були переведені на дистанційне навчання.