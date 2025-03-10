У Канаді обрали наступника Трюдо на посаді прем’єра

Марк Карні, колишній голова центрального банку, виграв перегони за лідерство в правлячій Ліберальній партії Канади та стане наступним прем’єр-міністром, замінивши Джастіна Трюдо.

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Про це повідомляє Reuters.

Карні здобув 86% голосів та переміг колишню міністерку фінансів Христію Фріланд. Карні обіцяє боротися з митами, запровадженими Трампом, які загрожують економіці Канади, що залежить від експорту.

«Є людина, яка намагається ослабити нашу економіку. Він нападає на канадських працівників, родини та бізнес. Ми не можемо дозволити йому перемогти», — заявив Карні, маючи на увазі Трампа.

Карні, який не має значного політичного досвіду, переконаний, що саме його досвід як голови двох центральних банків великих економік G7 — Канади та Британiї — дозволить йому найкраще справитися з торговими переговорами з Трампом.

Карні пообіцяв продовжувати накладати митні тарифи на США, поки не отримає повагу від Америки. Окрім того, він підкреслив, що його уряд намагатиметься відновити економічні відносини між двома країнами.