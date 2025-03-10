На Івано-Франківщині судитимуть злочинну групу, яка збувала амфетамін великими партіями

На Івано-Франківщині будуть судити учасників організованої злочинної групи, які створили масштабну мережу виробництва та збуту амфетаміну, завдавши збитків на мільйони гривень.

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Повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури, пише Правда.іф.

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’яти учасників злочинної організації за фактами незаконного виготовлення, зберігання та збуту психотропних речовин, контрабанди прекурсорів, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, шахрайства з фінансовими ресурсами та використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин (ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28,ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 306, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України).

Слідством встановлено, що організатор – раніше судимий житель Калуша разом із чотирма спільниками налагодив масштабну схему виготовлення та збуту психотропної речовини – амфетамін.

“З листопада 2023 року по квітень 2024 року обвинувачені систематично виготовляли на Івано-Франківщині психотропну речовину та розповсюджували її у різні регіони держави. Виробництво амфетаміну діяло на відкритих територіях біля лісу та річки. Товар фасували і збували клієнтам через логістичні компанії або через схованки – “закладки”. У кожного з учасників злочинної організації були свої обов’язки: одні постачали сировину для виготовлення, отримували замовлення, а інші – виготовляли та продавали психотропи. Реалізовували в основному оптовими партіями, маскуючи заборонені речовини та вказуючи вигадані дані відправника”, – йдеться у дописі.

Від цієї діяльності вони отримували мільйони гривень щомісячно, які розподіляли між всіма учасниками злочинної організації.

В ході розслідування задокументовано понад 30 епізодів збуту амфетаміну, вилучено майже 50 кілограмів амфетаміну, знаряддя та прилади для виготовлення та фасування наркотичних засобів.

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 25 млн грн.

Також арештовано майно обвинувачених на понад 2,6 млн грн.

На вирок суду вони очікують під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ НП в Івано-Франківській області, за оперативного супроводу Управління СБУ в області, Івано-Франківського управління ДВБ Нацполіції України та УБН в області ДБН НП України.