Як військовий із Дзвиняцької громади воює зі своїми двома синами

Петро Іванович Зіняк – захисник України та патріот з Дзвиняцької громади.

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Він не лише військовий, а й громадський діяч, волонтер, активний учасник боротьби за незалежність України ще задовго до повномасштабного вторгнення. Його життєвий шлях – це приклад справжнього патріотизму, відданості та незламної сили духу, пишуть на сторінці громади, пише Місто.

Шлях патріота: від Майдану до фронту

Петро Іванович народився 3 травня 1967 року в родині, де панувала любов до України, її історії та традицій. Після школи здобув освіту в Національному лісотехнічному університеті у Львові, а згодом очолив мисливське господарство «Космечара».

Однак його життєвий вибір не обмежувався лише професійною діяльністю. У 2004 році він став учасником Помаранчевої революції, а через десять років – активним учасником Революції Гідності. На Майдані Петро Іванович був сотником, а згодом – командиром охорони президентської резиденції «Синьогора».

Після подій 2014 року він не зупинився: організовував самооборону та волонтерський рух у Богородчанському районі, допомагаючи армії та добровольцям. У 2016 році вирушив на фронт – у складі добровольчого батальйону «Айдар» брав участь у бойових діях під Маріуполем, як снайпер.

Війна та боротьба за Україну

Повномасштабне вторгнення росії у 2022 році стало черговим викликом, на який Петро Іванович відреагував без вагань. Він добровільно вступив до лав територіальної оборони, пройшов військову підготовку в Золочівському навчальному центрі та був направлений для охорони та оборони важливих об’єктів інфраструктури в Івано-Франківській області, де й продовжує службу.

За його плечима – роки боротьби, втрата побратимів і безліч випробувань. Найважчими моментами на фронті були не лише бойові дії, а й усвідомлення того, як ворог знищує українські міста та мирних людей. Проте, як каже сам Петро Іванович, саме підтримка українців дає силу боротися далі.

Життя, присвячене Україні

Війна змінила його життя: воно стало більш дисциплінованим і цілеспрямованим, без місця для дрібниць – лише боротьба за перемогу. Але одне залишилося незмінним – любов до Батьківщини та прагнення бачити її вільною і незалежною.

Цю саму любов він прищепив і своїм трьом синам – Івану, Андрію та Віктору. Виховуючи їх у патріотичному дусі, вчив бути згуртованими, пам’ятати історію свого краю та цінувати свободу.



Майбутнє України після перемоги

Петро Іванович мріє про Україну, де владу обійматимуть люди, які довели свою відданість країні не словами, а вчинками.

Його життєва позиція – це позиція воїна, який не зламався перед труднощами і продовжує робити все, щоб Україна перемогла.

Україна вистоїть. Україна переможе. І завдяки таким людям, як Петро Іванович Зіняк, вона стане ще сильнішою та справедливішою, – пишуть на сторінці Дзвиняцької громади.

Розповідь про військовий шлях синів Петра Зіняка обіцяють опублікувати на сторінці громади вже в найближчі дні.