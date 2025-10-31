Оголені емоції і прогресивна музика: LELY45 у суботу з великим концертом в Івано-Франківську

Кожна її пісня — окремий світ! Її музика щира, смілива і справжня!

У суботу неймовірна LELY45 концертом в Івано-Франківську розпочне великий всеукраїнський тур.

1 листопада о 19.00 у філармонії будемо разом рахувати до восьми, насолоджуватися винятковим голосом і поринати у космос пісень-нервів з відчайдушними і надсильними текстами.

«Вісім», «Спробуй купи мене», «Моя душа», «Давай, дивись», «Морфін», «Гладіолуси», «Всі дівчата хороші», «На люстрі», «І кожен дасть мені своє ім’я», «Я загорну тобі на пам’ять», «Матриця», «Світ мене ловив», «Напинай вітрила».

В Івано-Франківську LELY45 заспіває всі свої найкращі хіти і скорить прем’єрами та своєю надзвичайною харизмою і енергетикою.

«Концерт-перформанс і одкровення на високих обертах! Сильно, круто, сміливо, космічно і як кажуть всі, хто мав щастя бути на її live-концертах: «щось на нереальному»! Франківці та гості міста, готуйтеся! Це буде вау!» — обіцяють організатори.

Квитки на концерт доступні на сайті https://ivano-frankivsk.karabas.com/lely45-7/order/

LELY45 — виняткова українська співачка і TikTok-блогерка, яка поєднує бунтарство і ніжність, відчай і силу, рок, електроніку і глибину, емоції та меседж.

Своїми сміливими текстами і прогресивною музикою LELY45 вразила музичний простір України у 2021 році та швидко отримала визнання не лише українських, а й закордонних слухачів.

Треки у світових ТОП-20 Shazam, альбоми у ТОП-5 на Apple Music, понад 150 мільйонів прослуховувань, перемога у номінації «Найкращий автор» премії MUZVAR AWARDS 2024.

LELY45 — співачка, сміливості якої позаздрять чимало чоловіків.

Вона говорить і співає, що хоче, а не те, що від неї чекають.

Бурхлива, як річка та нестримна, як стихія, артистка увірвалася на українську музичну сцену, щоб зробити революцію.

«Хочу, щоб українське музичне поле наповнилося неймовірною музикою. Щоб музика була цікавою та альтернативною», — сказала LELY45 в одному з інтерв’ю.

Для неї принципово важливо, щоб українська музика проростала в серця, і ніхто не міг без неї існувати.

Яскрава, унікальна, самобутня, наповнена, безперечно талановита і завжди різна.

Мільйони людей в Україні і за кордоном обожнюють Лілу за сміливість бути вразливою, за тексти, що ріжуть правду, та за сценічний вайб, який не відпускає.

Її пісні — це завжди гостра і чесна глибина, що резонує кожному серцю!

«Кожен трек — цілий світ, в якому крок за кроком розкривається сутність неймовірної LELY45 та її гурту. Івано-Франківськ, 1 листопада вас чекає незабутній вечір, наповнений бурхливою енергетикою творчості LELY45. Цей концерт ви точно запам’ятаєте! До зустрічі!» — запрошують організатори.

У суботу, 1 листопада, о 19.00 у філармонії не пропустіть великий сольний концерт LELY45 в Івано-Франківську!

Цей вечір подарує відчуття свободи, натхнення й сили бути собою. Приходьте, щоб зарядитися!

