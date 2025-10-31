Як корупційна мережа Маландія та «Домінанти» мало не знищила українську деревообробну галузь

Розслідування 5 каналу викрило масштабну схему, яка суттєво підірвала стабільність української деревообробної промисловості. Її організатором став колишній посадовець лісового господарства Даніїл Маландій, який під прикриттям антикорупційних лозунгів створив замкнену систему торгів, де державна деревина опинялася у руках “потрібних” компаній, а реальний бізнес витіснявся з ринку.

Ключову роль у схемі відігравала компанія «Домінанта», яку контролював близький соратник Маландія – Микола Яковлєв. Саме через цю фірму проводилася більшість незаконних операцій із продажу лісових ресурсів.

Журналісти отримали доступ до внутрішнього листування, де зафіксовано, як Маландій та представники «Домінанти» заздалегідь узгоджували переможців торгів, обсяги деревини та штучно занижені стартові ціни. У результаті держава втрачала сотні мільйонів гривень прибутку.

Як працював механізм

Маландій створив умови, які фактично виключали участь незалежних компаній у продажах:

аукціони тривали лише 15 хвилин , через що більшість підприємців не встигали подати документи;

, через що більшість підприємців не встигали подати документи; гарантійний внесок мав бути стовідсотковим , що робило участь неможливою для малого бізнесу;

, що робило участь неможливою для малого бізнесу; інформацію про торги публікували запізно або неповністю, щоб уникнути конкуренції.

Таким чином, майже весь державний лісовий ресурс зосереджувався у руках кількох “вибраних” структур, які купували деревину за копійки, а потім перепродавали її на ринку в рази дорожче.

Наслідки для галузі

Такі дії спричинили справжню кризу у деревообробній промисловості: сотні підприємств по всій країні зупинили роботу через брак сировини. Малі та середні виробники опинилися на межі банкрутства, а сотні людей втратили роботу.

Місцеві громади, які залежали від лісової промисловості, залишилися без значної частини бюджетних надходжень, що завдало відчутного удару по економіці регіонів.

Деталі розслідування дивіться у сюжеті 5 канал: