Охріменко: росія не хоче обмінювати полонених “азовців” і морпіхів

Керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко завив, що росія не хоче йти на обмін полонених “азовців” і морпіхів.

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При цьому переговорники рф зацікавлені в обміні строковиків і чеченців, пише УП з посиланням на інтерв’ю Охріменка Укрінформу.

“Щодо “азовців”, як і стосовно морпіхів, складна ситуація, – каже Богдан Охріменко. – Російська сторона їх не хоче віддавати. “Азов” оголосили в Росії терористичною організацією, і коли ми повертаємо з полону “азовців” і це стає відомо місцевому населенню, то влада там має репутаційні втрати. А морпіхів сприймають у Росії як вмотивованих, підготовлених військовослужбовців, що після повернення готові знову долучитися до лав Збройних сил.

Тому якщо військових інших підрозділів – ТрО, сухопутки, ДПСУ, яких ми називаємо “оборонці гарнізону Маріуполь”, повертають, то щодо морпіхів і “азовців” дійсно є проблема”.

Він також прокоментував ситуацію щодо “азовців” в/ч 3057.

“На Азовсталі перебували змішані підрозділи, там були представники усіх видів і родів військ. Прокопенко тоді керував батальйоном “Азов” військової частини 3057 (командир бригади Нацгвардії “Азов” Денис Прокопенко – ред.). А тепер він керує всією частиною 3057. Повернення особового складу інших підрозділів цієї частини також має бути в пріоритеті. Можу сказати, що ми повернули з полону 30% військовослужбовців військової частини 3057″, – зазначив Охріменко.

За його словами, переговірники з боку росії висловлюють зацікавленість у поверненні з полону передусім солдатів строкової служби і чеченців.