Кабмін вилучив з реєстру непрацюючий Долинський індустріальний парк

Кабінет Міністрів 21 лютого ухвалив рішення про виключення чотирьох індустріальних парків із реєстру індустріальних парків України. Рішення прийняте у зв’язку з тим, що упродовж двох років у індустріальних парках не були обрані керуючі компанії.

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Як йдеться на сайті Уряду, у парках не проводилася господарська діяльність направлена на розвиток парку та залучення учасників та інших суб’єктів.

Варто відзначити, виключення індустріального парку з реєстру не є підставою для його ліквідації. Він може продовжити свою роботу, але без отримання пільг та стимулів від держави.

«Індустріальні парки є інструментом економічного розвитку, але для ефективного функціонування вони повинні відповідати вимогам законодавства. Відсутність керуючих компаній унеможливлює розвиток промислової інфраструктури та функціонування індустріального парку. Водночас виключення парків із Реєстру не означає їхню ліквідацію – вони можуть повторно подати документи на включення до Реєстру через пів року», – зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

У списку й «Перший еко-індустріальний парк», створений Долинською міською радою у 2013 році, передає “Бліц-Інфо”.

Серед виключених – «СІГМА Парк Яричів» (Львівська область, створений у 2017 році), «Rivne industrial park» (Рівненська область, створений у 2020 році) та «Малин-Захід» (Житомирська область, створений у 2021 році).